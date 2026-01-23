Fabbian cita Jovetic, Harrison Bielsa: i due acquisti si sono presentati alla Fiorentina

Non c'è stato solo il mercato al giorno d'oggi, dalle parti del Viola Park. Dal centro sportivo della Fiorentina, infatti, hanno preso la parola Giovanni Fabbian e Jack Harrison, nuovi acquisti che si sono presentati alla stampa. Il primo ha fatto riferimento alle gesta di Jovetic, sottolineando prima l'importanza del club come fattore decisivo ai fini della sua scelta: "Mi ha convinto molto il progetto di questo club. La Fiorentina è un grande club: cercherò di onorare la storia di questa squadra" (leggi qua le dichiarazioni complete).

L'inglese ha invece spaziato da Bielsa, allenatore con cui ha reso al meglio, alla posizione che più gli si addice sul terreno di gioco: "Mi piace portare energia sul campo e lavorare in attacco, ma anche coprire in difesa. In Serie A è importante. Voglio portare la maturità che ho imparato in Premier. Essere qui è una grande opportunità per ritrovarmi e perché no, provare a farmi vedere anche in chiave Nazionale inglese" (leggi qua le parole integrali).