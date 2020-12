F. CORSI A FV, Ora nessuna operazione coi viola ma...

Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto ieri ai nostri microfoni parlando anche di eventuali nuove operazioni imminenti con la Fiorentina: "No, l'idea è di non fare nulla: la squadra è al completo, ieri (29/12, ndr) Bandinelli ha fatto quella piccola operazioncina, e speriamo di poterlo riavere presto. Magari non sempre ci sono stati movimenti di mercato, ma il rapporto con la Fiorentina è sempre stato di sintonia e simpatia, così come lo è oggi con Pradè e Barone: io non li sento tutti i giorni, ma il mio direttore più o meno sì...".

