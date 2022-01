EX SCOUT ACF A FV, Cabral in Brasile poca fortuna

Andrea Cioni, in passato osservatore della Fiorentina in Brasile e oggi sempre legato al mondo del calcio brasiliano, ha stilato ieri per FirenzeViola.it un breve profilo di Arthur Cabral e del suo rapporto con il Sudamerica dove è cresciuto prima di approdare in Svizzera. "Qui in Brasile non ha avuto grande fortuna e per questo fu ceduto al Basilea. Era un po' sparito dai radar, anche se sapevo che il Corinthians si era informato per riportarlo in patria visto che cercano una punta: la trattativa si era aperta ma poi non se n'è fatto di nulla".

CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE