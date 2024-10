EURORIVALE, Domenica Il San Gallo ospita il Basilea

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo quattro giorni prima del match di Conference League contro la Fiorentina, in programma giovedì 24 ottobre alle 18:45 in Svizzera, il San Gallo scenderà in campo contro il Basilea in campionato, squadra che ha incrociato il proprio destino con la maglia viola sempre in Conference League. Entrambe le squadre non sono partite in quarta nella loro competizion nazionale: si trovano rispettivamente al 5º e 6º posto, con 14 punti raccolti per la prossima avversaria della Fiorentina e 13 per i semifinalisti sconfitti di due stagioni fa.

Le cose non vanno meglio per il San Gallo anche a livello europeo: all’esordio, dopo la sconfitta per 6-2 contro il Cercle Brugge, la squadra si trova all'ultimo posto del girone a causa della differenza reti.