ESUBERI, I giocatori che per ora non si muovono

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

In questa sessione di calciomercato estiva, che si sta lentamente avviando al giro di boa, il diktat di gran parte delle squadre sembra essere lo stesso: "Non si compra senza prima cedere". Un mantra da cui non sembra discostarsi molto neanche la Fiorentina, che non ha caso ha accolto al Viola Park Marin Pongracic e Moise Kean non prima di aver salutato Nikola Milenkovic e Andrea Belotti. Se al momento, tuttavia, i colpi in entrata sembrano latitare, il motivo va ricercato soprattutto in sei esuberi che Pradè e soci non riescono a piazzare e che bloccano il mercato viola.

SEI PERSONAGGI IN CERCA DI ACQUIRENTE - I calciatori in questione sono M’Bala Nzola, Jonathan Ikoné, Josip Brekalo, Christian Kouame, Abdelhamid Sabiri e Sofyan Amrabat, tutti con situazioni diverse, ma con un il cartello «vendesi» come denominatore comune. Partendo dal centrocampista marocchino, non è un mistero che il suo amore per il Manchester United non sia totalmente corrisposto. Motivo per il quale sarà difficile rivedere Ambrabat con la casacca dei Red Devils. Per lui si profila un approdo in Turchia, ma la sensazione è che si vada ancora per le lunghe. Discorso (e tempistiche) simili anche per Ikoné, che dopo aver rifiutato il Qatar sembra non avere grosse offerte dall'Europa. Ci sono poi Brekalo e Sabiri, tornati a Firenze con la voglia di convincere Palladino per giocarsi le loro chance in maglia viola ma che difficilmente vedremo ancora a Bagno a Ripoli alla fine di agosto. Chi è totalmente fuori dal progetto è Mbala Nzola, neanche convocato per la tournee inglese e in attesa di una nuova sistemazione in Italia: su di lui continuano ad esserci Hellas Verona, Lecce e Cagliari. Infine, discorso a parte, per Christian Kouamé. Il calciatore è apprezzato dal tecnico viola, ma con la giusta offerta potrebbe essere comunque sacrificato.



KAYODE PIACE A MEZZA PREMIER - Se il "tesoretto" portato dalla cessione dei sei appena citati non dovesse concretizzarsi, non è da escludere la cessione di un big e, in tal senso, sono tornate a farsi insistenti le voci della Premier League per Michael Kayode. Arsenal, Tottenham, Aston Villa, Bournemouth e Newcastle, le squadre che, in ordine di tempo, hanno preso informazioni per il classe 2004, ma se qualcuno dovesse spingersi vicino ai 30 milioni richiesti allora gli uomini di mercato viola potrebbero vacillare.