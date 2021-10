ESPOSITO A FV, Italiano bravo ma mi ha sorpreso

Il napoletano di nascita ed ex Fiorentina, Carmine Esposito, ha parlato ieri a FirenzeViola.it dell'incontro di domenica tra gigliati e partenopei: "La Fiorentina secondo me è la sorpresa del campionato. Conosco Italiano e so quanto sia bravo, ma non pensavo che da subito desse questa impronta alla squadra. Nico e Vlahovic poi sono fortissimi. Penso che l'acquisto più importante dell'estate viola sia stata la permanenza di Vlahovic".

