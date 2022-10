DUNCAN, INIZIO COMPLICATO. DA LA SPEZIA OPERAZIONE RISCATTO

Se si analizza il rendimento di Alfred Duncan, inteso come minuti giocati, emerge che la stagione del ghanese è stata minata dai problemi fisici, rei di averne precluso l'impiego in almeno un quarto delle occasioni. Tra ko e recupero, l'ex Cagliari ha infatti saltato l'esatta metà delle partite in campionato più una in ambito europeo, risultando solo il trentaduesimo calciatore in rosa per utilizzo (per un totale di 302 minuti in campo).

Quando chiamato in causa, però, Duncan ha saputo mettersi positivamente in mostra, come ad esempio ieri a La Spezia, quando nella ripresa Vincenzo Italiano ha scelto di promuoverne l'ingresso sul terreno di gioco al posto di Sofyan Amrabat. Da allora la squadra ha alzato il baricentro e la fisicità del centrocampista è tornata decisamente utile nel momento in cui, allo scadere, la Fiorentina si è trovata a dover difendere il vantaggio.

Tra l'altro il classe '93 ha propiziato dopo un solo quarto d'ora l'ammonizione dell'avversario spezzino, Albin Ekdal. Duncan può diventare il vero punto di forza in un centrocampo che ha faticato a costruire il gioco, non per nulla ai microfoni di DAZN nell'immediato post gara si è così espresso: "Le cose non vanno come vogliamo, quindi manca serenità, però stiamo crescendo molto e giovedì abbiamo fatto una buona gara".