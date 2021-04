DRAGOWSKI, Che coda per lui: da Roma ora in due

Tra gli articoli proposti da Firenzeviola.it che hanno avuto maggiore attenzione da parte dei lettori nella giornata di oggi c'è quello relativo al futuro di Bartlomiej Dragowski, con alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione. Alle già note sirene più attempate provenienti da Milan e Roma sul polacco, più di recente si sono aggiunte quelle di Borussia Dortmund e Atalanta: secondo quanto raccolto da FV, ora si è messa in coda anche la Lazio. La dirigenza biancoceleste, nella figura del ds Tare, sta iniziando a sondare il terreno per capire la fattibilità dell'operazione. A fine stagione, nel frattempo, il procuratore del portiere è atteso a Firenze per delineare punto della situazione e mosse future.

Leggi anche: DRAGOWSKI, QUANTE SIRENE: SI È AGGIUNTA ANCHE LA LAZIO