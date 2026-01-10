Dove vedere Fiorentina-Milan in tv: il programma completo della giornata
La Fiorentina torna in campo all'Artemio Franchi contro il Milan, calcio d'inizio domenica 11 alle ore 15. La sfida sarà in diretta esclusiva su DAZN, niente Sky dunque. Questo il programma tv della 20esima giornata di Serie A che inizia oggi:
20^ GIORNATA
10/01/2026 Sabato 15.00 Como-Bologna DAZN
10/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Pisa DAZN
10/01/2026 Sabato 18.00 Roma-Sassuolo DAZN
10/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Torino DAZN/SKY
11/01/2026 Domenica 12.30 Lecce-Parma DAZN
11/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Milan DAZN
11/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Lazio DAZN/SKY
11/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Napoli * DAZN
12/01/2026 Lunedì 18.30 Genoa-Cagliari DAZN
12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese DAZN/SKY
Il Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadra
Brescianini è aria fresca a centrocampo, ma il mercato è solo all'inizio. Baldanzi, Gud, Fortini, Dominguez e Fazzini: occhio agli intrecci con Roma e Bologna
Un punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
