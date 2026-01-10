Dove vedere Fiorentina-Milan in tv: il programma completo della giornata

Dove vedere Fiorentina-Milan in tv: il programma completo della giornataFirenzeViola.it
Oggi alle 13:30Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina torna in campo all'Artemio Franchi contro il Milan, calcio d'inizio domenica 11 alle ore 15. La sfida sarà in diretta esclusiva su DAZN, niente Sky dunque. Questo il programma tv della 20esima giornata di Serie A che inizia oggi:

20^ GIORNATA
10/01/2026 Sabato 15.00 Como-Bologna DAZN
10/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Pisa DAZN
10/01/2026 Sabato 18.00 Roma-Sassuolo DAZN
10/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Torino DAZN/SKY
11/01/2026 Domenica 12.30 Lecce-Parma DAZN
11/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Milan DAZN
11/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Lazio DAZN/SKY
11/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Napoli * DAZN
12/01/2026 Lunedì 18.30 Genoa-Cagliari DAZN
12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese DAZN/SKY