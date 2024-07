DOPO KEAN C'È VALENTINI. ORA PRIORITÀ AL CENTROCAMPO

Il secondo giorno di allenamenti al Viola Park è ormai passato (il terzo se si contano quelli totali), con il ritiro estivo della Fiorentina che prosegue senza sosta in vista delle prime uscite amichevoli e, soprattutto, in vista della nuova stagione, il cui inizio dista appena 36 giorni. Poco più di un mese dunque, il tempo che avrà Raffaele Palladino per instillare nella testa dei giocatori le proprie idee di calcio, per conoscere tutti gli elementi della rosa (compresi coloro che al momento non hanno ancora raggiunto Bagno a Ripoli perché impegnati con le rispettive Nazionali) e, soprattutto, per avere a disposizione qualche nuovo innesto che possa alzare l’asticella e accendere la passione della piazza. Per quanto riguarda quest’ultimo punto l’impressione è che il tecnico campano dovrà ancora un po’ pazientare, magari la fine dell’Europeo e della Copa America potrà sbloccare definitivamente un mercato che, va detto, sembra stentare quasi dappertutto.

DOPO KEAN ECCO VALENTINI - Intanto, dopo Moise Kean, l’accoppiata Pradè-Goretti mette a segno il secondo acquisto di questa sessione estiva, ossia Nicolas Valentini. Il ragazzo nella giornata di domani svolgerà le visite mediche in patria e firmerà un contratto che lo legherà ai viola fino al 2029. Da capire però quando si vedrà a Firenze. Vi avevamo riportato come i gigliati stessero lavorando costantemente con l'entourage del difensore e col Boca Juniors per prelevare il prima possibile il centrale classe 2001 (QUI la news). L’obiettivo è quello di averlo a disposizione fin da questa estate, magari versando nelle casse degli xeneize una cifra simbolica. Altrimenti tutto rimandato a gennaio, quando il contratto del giocatore scadrà e sarà libero di muoversi a zero. Chi lo conosce parla di un diamante grezzo che deve migliorare su certi aspetti ma pronto per il salto nel vecchio continente. Facile ipotizzare che si giocherà una maglia con Ranieri come braccetto sinistro della difesa a tre.

PRIORITÀ AL CENTROCAMPO - Entrati un attaccante e un difensore, adesso la priorità diventa quella del centrocampo, dove al momento si contano i soli Mandragora, Bianco e Barak (più, evenetualmente, Infantino). Per un Brescianini ormai prossimo a tramontare (che viaggia in direzione di Bergamo), c’è un Kristian Thorstvedt che sembra avvicinarsi di ora in ora. Gli uomini di mercato gigliati sono a lavoro con quelli del Sassuolo per portare a Firenze il centrocampista norvegese per una cifra intorno ai 6 milioni più bonus e i prossimi giorni potranno essere quelli decisivi.

RITORNO DI FIAMMA PER BERARDI - Rimanendo in casa Sassuolo ma spostandoci, infine, sul reparto avanzato, come ogni estate che si rispetti torna di moda il nome di Domenico Berardi. Niente di concreto, va precisato. Solo un’idea. Ma non è un mistero che la stima tra le parti sia reciproca e che il giocatore, alle prese con il recupero da un brutto infortunio al tendine di achille, voglia tornare in Serie A fin da subito. Come vi abbiamo raccontato (QUI la news) è difficile che la Fiorentina tenti nell’immediato l’affondo per Berardi, che il primo d’agosto compierà 30 anni. Ma se gli ultimi giorni di mercato il classe ’94 dovesse essere ancora a Sassuolo…