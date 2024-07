BERARDI-FIORENTINA PUÒ RIACCENDERSI: LA SITUAZIONE

Fonte: ha collaborato Niccolò Ceccarini

Domenico Berardi-Fiorentina, una storia che parte da lontano. E che potrebbe riproporsi in questa sessione di calciomercato. Per adesso è solo un’idea, ma l’ambizione dell’attaccante all’età di trent’anni è quella di tornare al massimo della sua forma fisica per riprendersi la scena, e non gli dispiacerebbe farlo in una realtà che gli permetta di giocare ancora in Serie A. Questo nonostante il contratto sempre in essere con il Sassuolo, del quale è ormai una bandiera, fino al 30 giugno 2027.

L'interesse non è scemato.

È altrettanto vero che rispetto a un anno fa, con la retrocessione dei neroverdi e l’avvicinamento alla scadenza, la sua valutazione non può essere invariata. Altro motivo per cui la Fiorentina valuterebbe un nuovo approccio per il classe 1994 dopo quello dell’estate 2021, quando l’offerta viola fu ritenuta esageratamente bassa dal Sassuolo che rispose con un secco e piccato no. Di conseguenza l’arrivo di Jonathan Ikone a dicembre dello stesso anno. La stima reciproca però non è mutata.

L'apertura del calciatore.

Berardi a Firenze verrebbe volentieri pur tenendo di presente il corteggiamento pregresso anche di Juventus e Lazio, che non si esclude riaffiori per quanto improbabile. La Fiorentina casomai affonderebbe il colpo non prima della parte finale del mercato: adesso la priorità è il centrocampo, che nel mese di giugno ha perso tanta forza lavoro, quindi ha bisogno di rinforzi. Nel frattempo l'esterno offensivo continua a lavorare per recuperare la condizione ideale, in attesa che accada qualcosa.