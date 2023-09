DODO, Si è operato oggi: tutto ok. Ora riabilitazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dodo è stato operato in giornata a Roma e l'intervento è riuscito. Lo ha annunciato la Fiorentina con un comunicato sul sito ufficiale: "La procedura chirurgica, eseguita dal Prof. Mariani, è perfettamente riuscita. Il calciatore viola farà rientro a Firenze nei prossimi giorni per iniziare il percorso riabilitativo stabilito" si legge sul sito ufficiale viola. CLICCA QUI per tutti i dettagli.

