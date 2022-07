DODO, Può allenarsi ma niente gare ufficiali: motivo

Oggi è stata la giornata di Dodo. Il nuovo acquisto della Fiorentina, ufficializzato oggi, ha raggiunto la squadra a Moena e ha firmato il nuovo contratto che lo lega con la squadra viola fino al 2026. C'è un però: il giocatore potrà allenarsi regolarmente con la squadra da nuovo giocatore della Fiorentina e giocare le amichevoli in programma senza però poter disputare partite ufficiali. La prima in ordine di tempo è quella contro la Cremonese in calendario il 14 agosto, con il club di Commisso che dovrà fargli posto entro il giorno prima, ovvero il 13. CLICCA QUI per leggere maggiori dettagli.