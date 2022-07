FINALMENTE DODO: ORA INIZIA IL COUNTDOWN PER SCHIERARLO CON LA CREMONESE

Nelle prossime ore Dodo sarà ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Chiaramente resta il problema relativo al numero di extracomunitari in rosa, ma i viola hanno deciso di accelerare con il tesseramento per chiudere definitivamente l'esperienza del brasiliano con lo Shakhtar e mettere sotto contratto il giocatore in attesa di liberare un posto con la cessione di un extracomunitario all'estero come prevedono i regolamenti per le partite ufficiali. Non è stata necessaria alcuna deroga da parte della Figc, il tesseramento è previsto dal regolamento, ovviamente tenendo conto delle norme vigenti sui tesserati non comunitari che regolano le competizioni ufficiali.

In sostanza, il giocatore potrà allenarsi regolarmente con la squadra da nuovo giocatore della Fiorentina e giocare le amichevoli in programma senza però poter disputare partite ufficiali. La prima in ordine di tempo è quella contro la Cremonese in calendario il 14 agosto, con il club di Commisso che dovrà fargli posto entro il giorno prima, ovvero il 13. Un countdown che inizierà oggi, quando il calciatore raggiungerà Moena e inizierà ufficialmente la propria esperienza fiorentina. Un altro colpo in entrata per Italiano che già da giorni parlava di Dodo come un acquisto concluso. Un acquisto che alza il livello della difesa dopo la perdita di Odriozola, un'altra ottima risposta sul mercato anche per le tempistiche con cui la Fiorentina ha saputo concludere l'accordo per uno dei terzini più richiesti d'Europa.