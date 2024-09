DODO, IL PUNTO FERMO DI PALLADINO SULLA FASCIA DESTRA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Domenica contro la Lazio è arrivata la prima vittoria stagionale della Fiorentina. Tre punti molto importanti per il morale della squadra e soprattutto per Raffaele Palladino che scaccia, almeno momentaneamente, le prestazioni dell'ultimo periodo. Il mister, sostituendo Biraghi e Quarta, ha sperimentato per la prima volta in stagione la linea difensiva a quattro.

Nei quattro dietro è stato schierato Gosens che ha dovuto così scalare dalla posizione di esterno nel 3-4-2-1, mentre Ranieri ha affiancato Comuzzo come centrale di difesa. A completare il reparto difensivo, non poteva mancare Dodo. Il brasiliano è ormai diventato a tutti gli effetti un punto di riferimento per la Fiorentina di Raffaele Palladino e l'ex Schakhtar Donetsk si sta trovando bene con il nuovo mister. Contro la Lazio, Dodo è stato uno dei più positivi nella Viola, passando anche in secondo piano per la doppietta messa a segno da Albert Gudmundsson e le parate di David De Gea. Senza l'esterno brasiliano però non sarebbe mai arrivata la vittoria: è stato proprio lui a procurarsi il pestone di Nuno Tavares che ha permesso ai viola di conquistare, e realizzare, il secondo rigore di giornata. Palladino punta molto su di lui visto che nelle amichevoli estive è stato il giocatore maggiormente utilizzato. E anche da quando è iniziata la stagione Dodo non ha mai saltato un singolo minuto in campionato, a discapito di Michael Kayode che fin qui ha giocato appena 99 minuti in 7 partite.

Contro la Lazio, Dodo ha dimostrato perché Palladino punta tanto su di lui: nella partita è il giocatore che ha creato più occasioni da gol (5) e quello che ha effettuato più passaggi chiave (5). Inoltre, tra i viola, è il giocatore che ha registrato lo sprint più veloce con una velocità di 33,63 km/h. Con la difesa a tre, dove il brasiliano ricopre il ruolo di esterno destro di centrocampo, e con la difesa a quattro nel suo ruolo di terzino destro, Dodo è il punto fermo della fascia destra viola in questo inizio di stagione.