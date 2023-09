DODO, Grande uomo fuori dal campo: il gesto al bar

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Inizio di stagione un po' complicato per il terzino viola, Dodo, che non sta vivendo il suo miglior momento di forma. Il brasiliano però continua a regalare gioie fuori dal campo; infatti, il terzino, dopo l'allenamento, di ritorno dal Viola Park si ferma spesso in un bar e aiuta un venditore ambulante, che si trova davanti all'ingresso, offrendogli generose mance. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it.

CLICCA QUI per la news completa.