DJURIC, A ore attesi nuovi contatti coi dirigenti viola

Milan Djuric è un nome che resiste in chiave Fiorentina. L’esperto attaccante, in scadenza con la Salernitana, è in trattativa per il prolungamento coi campani, ma continua a tenersi aperte eventuali altre occasioni sebbene, magari, non gli garantiscano un ruolo da protagonista. Tra queste, appunto, la Fiorentina: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, sono attesi nuovi contatti ad inizio settimana tra l’entourage del giocatore bosniaco e la dirigenza gigliata. Sul tavolo, un contratto biennale.