DIFESA, Viola tra Sutalo e Murillo. Ecco le differenze

Fonte: a cura di Mattia Carletti

FirenzeViola.it

© foto di PhotoViews

La Fiorentina ha messo nel mirino due difensori per sostituire Igor: Murillo e Sutalo. Se si analizzano i profili di entrambi i giocatori hanno molte differenze. Il croato è alto 1 metro e 90, mentre il brasiliano 1 metro e 82. Murillo, a differenza di Sutalo è mancino, così come lo era Igor, e potrebbe affiancare meglio Milenkovic nella difesa a 4. Il difensore della Dinamo Zagabria è un classe 2000 con più esperienza più affermato a livello internazionale, avendo anche giocato molte partite con la sua nazionale. Fattori che evidenziano grandi differenza tra i due sono sicuramente anche il prezzo e la concorrenza. Il difensore del Corinthias è valutato 15 milioni, mentre per Sutalo è già arrivata un'offerta da parte del Lipsia di 25 milioni ed è anche seguito dal Napoli.

Insomma, moltissime differenze ma un posto solo da sostituire. La Fiorentina dovrà prendere la sua scelta e analizzare quale tra i due potrebbe essere la scelta giusta per completare la difesa della squadra di Vincenzo Italiano.