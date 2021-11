DIFESA, Non c'è pace per i viola, ko pure Lucchesi

Non c’è pace per i difensori viola. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, dopo le squalifiche e lo stop di Matja Nastasic, arriva anche l’infortunio per il classe 2003 della Primavera, Lorenzo Lucchesi, che era in odore di convocazione dopo essersi allenato un paio di volte in prima squadra nell’ultima settimana.