DIFESA, CENTROCAMPO E ATTACCO: I DUBBI DI ITALIANO

Oggi alle 14 forse qualche nube sarà diradata, ma la Fiorentina che ripartirà in Serie A domani sera contro la Lazio sembra non aver avuto la possibilità di sfruttare al massimo la pausa concessa in queste due settimane. Non per colpa dei viola, s'intende, ma per una serie di coincidenze che a 24 ore dalla partita del Franchi lasciano non pochi dubbi ad Italiano. Anzi, facendo un gioco di percentuali, sono davvero pochi i giocatori in questo momento ad essere sicuri del posto.

DIFESA - Il primo dubbio è in porta, dove Terracciano dovrebbe partire titolare ma non si può escludere anche un rilancio di Dragowski, finito ai margini dopo gli errori di Napoli. Il secondo è sulla fascia destra, con Venuti che Odriozola. E mentre Martinez Quarta sembra perfettamente in forma e pronto per riprendersi il suo posto al centro della difesa (anche se Igor scalpita), lo stesso non si può dire degli altri sudamericani.

CENTROCAMPO - Torreira è guarito da pochissimo dal Covid ed è rientrato ieri con il gruppo, quindi avrebbe bisogno forse di un po' di tempo per ritrovare la forma al 100%. Il problema è che la sua vera alternativa Pulgar è andato al Galatasaray e Amrabat, oltre a dare poche garanzie, è anche lui rientrato da pochissimo dalla Coppa d'Africa. Anche a centrocampo, dunque, c'è un grande punto interrogativo.

ATTACCO - Il maggiore però è in attacco, dove Nico Gonzalez sembra destinato ad andare in panchina non essendo al meglio della condizione per una botta presa in Nazionale, ma soprattutto nel ruolo di prima punta si giocano una maglia Piatek e Arthur Cabral: un dubbio che probabilmente Italiano si porterà dietro fino a poche ore dal calcio d'inizio della sfida.