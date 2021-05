DI PALMA A FV, Ecco dove deve migliorare Dragowski

Vincenzo Di Palma, allenatore dei portieri viola con Prandelli, ha parlato in esclusiva a Firenzeviola dell'operazione di mercato della Fiorentina che ha deciso di lasciare Lafont al Nantes. Oltre a questo, Di Palma si è espresso anche su Dragowski: "Lo dissi anche a Prandelli quando andò alla Fiorentina: è ottimo nel difendere la porta ed è molto bravo nell'uno contro uno ma deve migliorare nel proteggere lo spazio dietro alla linea difensiva. Non è l'unico a dover migliorare sotto questo aspetto perché un portiere deve sì saper difendere la porta - e lui appunto lo fa - ma lo spazio dietro la linea difensiva è competenza sua e la Fiorentina spesso ha preso gol perché quello spazio non era ben protetto, non c'è stata una buona lettura situazionale. Poi la costruzione dal basso è la terza cosa che un portiere deve saper fare, ma nel senso di dare sostegno in fase di costruzione visto che ormai il portiere è diventato un giocatore di movimento".

