DI LORENZO, Mercato particolare ma non mi influenza

Il terzino dell'Empoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato in zona mista dopo il pareggio con il Chievo. Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: "Avremmo meritato di portare a casa la vittoria, abbiamo perso due punti oggi. Siamo partiti forte, ma non siamo riusciti a sbloccare la gara e abbiamo subito due gol evitabili. In ogni modo siamo stati bravi a rimetterla in piedi".

Sui problemi difensivi: "Dobbiamo restare più attenti e concentrati. Lavoriamo tanto in allenamento, ma in partita non riusciamo sempre a mettere in pratica i consigli del mister. La nostra difesa è giovane, anche se sappiamo che nel calcio il tempo non c'è".

Sulla vittoria che manca da tanto: "La vittoria manca, è vero. Purtroppo non stiamo raccogliendo quanto meritiamo, ma dobbiamo continuare a lavorare per risolvere i problemi. Il cammino è lungo, oggi siamo stati bravi a non mollare, ma ripeto che resta il rammarico perché avremmo potuto vincere".

Sul mercato: "È stato un periodo particolare. Sono cambiati tanti giocatori, ma non penso che questo abbia distratto la squadra".

Su Oberlin: "È arrivato ieri, ma si è impegnato molto. Questa deve essere una base di partenza per tutti i nuovi arrivati. Noi cercheremo di dare loro una mano".