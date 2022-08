DESTINAZIONE PARADISO

"La partita comincia oggi" racconta Vincenzo Italiano in mezzo al campo, non appena intorno a lui si sistemano i calciatori prima di sostenere la seduta di rifinitura. Nello stadio del Twente, il De Grolsch Veste, tecnico e squadra affrontano il primo grande bivio della stagione, sorta di incrocio da non fallire per non ritrovarsi nel corso dell'annata a fare i conti con i rimpianti. "Una sfida che può determinare molto, i nostri avversari hanno pronosticato un inferno, noi puntiamo ad arrivare in paradiso" la metafora che Italiano snocciola accanto a Terracciano (inevitabile indicazione di formazione) in sala stampa.

E se il gol in più messo a segno nella gara d'andata regala solo l'1% di possibilità a favore dei viola, Italiano dixit, dovrà essere carattere e personalità a sostenere la squadra viola, tanto più in un avvio di partita che si preannuncia ad altissimi decibel. Mentre un po' tutti in casa Twente, a cominciare dal tecnico Jans, si affidano al calore del pubblico atteso stasera a qualche chilometro da Enschede la Fiorentina può legittimamente pensare di dare continuità al primo tempo del Franchi, senza mai dimenticare qual'è il rischio di un calo come quello vissuto nella ripresa che ha rimesso in gioco gli olandesi.

Anche per questo il recupero di Igor diventa fondamentale per una difesa che sarà completata da Milenkovic al centro e da Venuti e Biraghi rispettivamente a destra e sinistra, mentre in mezzo con Amrabat e Duncan dovrebbe esserci ancora Bonaventura dopo il rientro a Empoli. Davanti, con Cabral centrale, sono Gonzalez e Sottil i favoriti per una maglia da titolare ma occhio alle sorprese che con Italiano sono sempre all'ordine del giorno. Quanto al Twente, esclusa l'indisponibiltà di Pleguezuelo, probabile conferma dell'undici visto a Firenze con Van Wolfswinkel terminale centrale del 4-2-3-1 scelto dal tecnico Jans.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall, Brenet, Hilgers, Propper, Smal, Zerrouki, Sadilek, Rots, Vlap, Misidjan, Van Wolfswinkel

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Duncan, Sottil, Cabral, Gonzalez