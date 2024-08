DE GEA, Le prime parole: "Qui voglio fare la storia"

Uno dei temi più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è stato quello legato alle prime dichiarazioni da giocatore della Fiorentina di David De Gea, che ha parlato in conferenza stampa dal Viola Park: "Spero di fare la storia di questo club ma di aiutare anche i più giovani. Spero di portare una mentalità vincente e di lasciare una segno nella storia di questa società. È vero non ho giocato ma non sono stato fermo: mi sono allenato perché sapevo che sarei tornato un giorno. Mi sono allenato duramente anche se da solo... Non ho mai pensato di ritirarmi: ho giocato 12 anni in un club importantissimo come lo United e il mio cuore sarà sempre lì. Per me però era difficile trovare le motivazioni per affrontare una nuova avventura" alcune delle sue parole.

