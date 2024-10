DAL VP, Kean, Pongracic e Kayode lavorano a parte

Fonte: Ludovico Mauro

Ultime dal Viola Park, dove proseguono gli allenamenti con chi è rimasto a Firenze e non è andato in Nazionale. Come raccolto da Firenzeviola.it, stamani è stata svolta la prima seduta e oggi pomeriggio ce ne sarà un'altra agli ordini di Palladino.

A queste sedute non lavorano con il gruppo gli acciaccati Moise Kean e Marin Pongracic, per i quali è stato previsto un programma di recupero specifico con terapie, ma anche Michael Kayode che si è comunque allenato a parte come i due compagni svolgendo terapie dopo i sintomi influenzali sofferti in questi giorni. L'esterno a questo punto non risponderà alla chiamata del CT Nunziata con l'Italia Under 21 e resterà ad allenarsi a Firenze in attesa di rientrare in gruppo.