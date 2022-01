DAL PORTIERE ALL'ATTACCO: MAI COSÌ TANTI DUBBI PER L'11 VIOLA

Tanti dubbi per Vincenzo Italiano - secondo i quotidiani in edicola oggi - su ciò che riguarda la formazione che oggi il tecnico viola proporrà nella prima (vera) uscita casalinga del 2022 contro il Genoa, dopo il brutto 4-0 di Torino di una settimana fa e la cinquina rifilata al Napoli in Coppa Italia: fatta eccezione per la difesa, che dovrebbe prevedere due cambi rispetto alla formazione che ha asfaltato nei giorni scorsi gli azzurri al Maradona (fuori Venuti e Nastasic, dentro Odriozola e Igor), praticamente per ogni reparto c'è un dubbio per la stampa di oggi, a cominciare proprio dal portiere, sul quale ieri in conferenza Italiano non ha voluto dare certezze.

Secondo Tuttosport infatti oggi toccherà di nuovo a Terracciano mentre per tutti gli altri giornali in edicola stamattina Dragowski - nonostante la prova horror di Napoli - sarà riconfermato dal tecnico con l'obiettivo di mostrargli fiducia nonostante il rosso rimediato in Coppa dopo 47' (la seconda espulsione del polacco dopo quella a Roma alla prima di campionato). Detto che per tutti la difesa è identica (Odriozola-Milenkovic-Igor-Biraghi), a centrocampo ci sono altre divergenze: tutti i giornali puntano sulla titolarità di Bonaventura sul centrodestra ma già le opinioni contrastano sul ruolo di play. Nazione, Repubblica e Tuttosport danno Pulgar in vantaggio, mentre Gazzetta, CorSport e Corriere Fiorentino premiano il solito Torreira.

Per il ruolo di mezzala sinistra Maleh è favorito per tutti i quotidiani, ad eccezione di Repubblica che in quella zolla per stasera vede Duncan. Chiusura con l'attacco: Vlahovic e Gonzalez non si discutono ma sulla scelta del secondo esterno, anche qua, fioccano le ipotesi: la maggioranza (Gazzetta, CorSport, CorFio e Nazione) danno Saponara a sinistra mentre Tuttosport e Repubblica (ai quali si allinea anche Firenzeviola.it) vedono Callejon, con Nico dirottato a sinistra.

La Gazzetta dello Sport: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

Il Corriere dello Sport: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

Tuttosport: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Maleh; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

Il Corriere Fiorentino: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

La Nazione: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Maleh; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

La Repubblica: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

Firenzeviola.it: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.