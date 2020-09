DAL CS, Stamani palestra e seduta tattica, c'è Barone

Aggiornamenti dall'allenamento mattutino della Fiorentina che, contrariamente ai programmi originali, sarà l'unico della giornata. Mattinata in palestra per i ragazzi di Iachini, che poi si sono radunati in campo per una seduta tattica in vista di domenica, quando ci sarà la partita amichevole contro la Lucchese. Al Centro Sportivo si è visto Joe Barone, rientrato ieri a Firenze come anticipato da FV, il quale proseguirà il lavoro dalla sede. Come accennato in apertura dell'articolo, niente allenamento pomeridiano neanche oggi.