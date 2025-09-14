Dagli errori ai cambi: Pioli studia a fondo ciò che non va e valuta una Viola diversa

Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è quelli che la redazione ha dedicato alle future scelte di formazione di Pioli in vista delle prossime gare dopo il brutto ko di ieri. Il tecnico nel post partita ha fatto un po' di mea culpa ammettendo che "i cambi hanno inciso molto", lasciando intendere che la reazione finale, arrivata a rivoluzione avvenuta, è stata forse troppo tardiva, ma che la Fiorentina è andata sicuramente meglio una volta che è stato modificato l'undici iniziale. Nel complesso l'allenatore dovrà lavorare in fretta, e uno dei compiti principali è quello di restituire brillantezza a uomini che al momento non sembrano ancora in grado di reggere il confronto. Alcuni interpreti chiave non hanno ancora trovato la forma giusta, altri sono apparsi fuori ruolo o in evidente affanno, vedi Fagioli e Dzeko ad esempio.