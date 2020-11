DAGLI ALLENAMENTI ALLA PARTITA: IL PESO DEL CAMPIONE

Never stop. La frase che racchiude la mentalità di Franck Ribery e che il francese ha utilizzato nella sua stories mentre correva sul tapis roulant. La mentalità di un campione è anche questa: fermarsi ad allenamento terminato, da solo in palestra, e correre solo per la voglia di migliorarsi. Questo suo atteggiamento non si scopre sicuramente adesso. All'interno del gruppo e dello spogliatoio è colui che dà l'esempio: molte volte è arrivato all'alba prima degli altri alle sedute di allenamento e in altrettante occasioni è rimasto da solo ad allenarsi in palestra, come in questo caso. Forse anche per recuperare un po' la forma fisica non al top considerando che in queste ultime gare è evidentemente venuto a mancare l'apporto del francese. In alcune circostanze è sembrato spaesato, durante la gara ha toccato pochi palloni e spesso si è arrabbiato coi compagni, allargando le braccia in segno di rassegnazione.

Il rendimento delle sue ultime partite è un po' lo specchio del momento che sta passando la Fiorentina. A Roma il duo con Callejon non ha reso come Iachini si aspettava. Ma è indubbio che Franck è il centro del gioco viola, e nel momento in cui la palla passa dai suoi piedi scatta la scintilla che accende la manovra dei compagni. Ma in queste ultime gare non ha brillato, la scintilla non c'è stata. Forse il francese ancora deve ritrovare la migliore forme fisica, visto che di recente ha avuto qualche acciacco muscolare. Oggi si è allenato coi compagni e il risentimento, che non gli ha permesso di essere in campo con l'Udinese, sembra ormai alle spalle. Come mostra il video postato nelle stories Instagram la voglia di scendere in campo per giocare a tutto gas col Parma non gli mancherà. E questo, forse, è anche quello che spera Beppe Iachini...