DA TORREIRA AL RINNOVO. ITALIANO, QUALI RIPERCUSSIONI?

Vincenzo Italiano è l'argomento che sta tenendo banco in questi giorni in casa Fiorentina, persino più del mercato. Oggi a mezzanotte scadrà la clausola che il club aveva voluto sul contratto del tecnico, la quale prevedeva che qualsiasi società avesse pagato 10 milioni di euro e avesse il consenso da parte dell'allenatore avrebbe potuto strapparlo ai viola. Questo non accadrà, ma il futuro dell'ex Spezia è tutt'altro che definito, anzi sembra che sia possibile un po' tutto.

Sicuramente un'ipotesi valida è quella che la Fiorentina sia guidata proprio da Italiano la prossima stagione, con l'accordo per proseguire insieme in futuro che potrebbe arrivare anche a stagione inoltrata, magari grazie alla spinta di risultati positivi che si sa, riportano sempre il buon umore e l'ottimismo. I segnali degli ultimi giorni però sono tutt'altro che incoraggianti con il caso Torreira che è solo la punta dell'iceberg di un rapporto sempre più teso tra le parti.



Molto sul mancato riscatto dell'uruguaiano sarebbe infatti riferito a qualche problema di spogliatoio, con lo stesso Italiano nella gestione delle ultime sfide di campionato, senza scordare il riferimento ai 2 milioni di euro annui superiori alla proposta viola di un rinnovo a 1,6 milioni più bonus, esattamente il doppio di quelli percepiti attualmente. Il tempo servirà a dare delle risposte, ma escludere delle sorprese, in questo momento, sarebbe un errore madornale.