DA MANCINI L'ASSIST MIGLIORE: CASTROVILLI PUÒ METTERE LA 6ª

L'assist migliore per Gaetano Castrovilli è arrivato direttamente da quel Roberto Mancini che ha tenuto d'occhio il centrocampista della Fiorentina fin dalle prime giocate del talento di Bari, e uno che in passato di assist se ne intendeva: la convocazione in Nazionale può essere per il 10 viola il viatico per un finale di stagione su livelli alti.

Anche perché la stagione del giocatore cresciuto nelle giovanili viola è stata costellata di alti e di bassi. Fisiologico quando hai poco più di 20 anni e sei alla tua seconda stagione nel calcio che conta, ma troppo poco per chi intravede in Castrovilli i crismi del campione. Un giocatore che ha sposato appieno il progetto della Fiorentina, riuscendo nell'impresa di sostituire Federico Chiesa nel cuore ferito dei tifosi viola.

Fin qui le statistiche segnano 5 gol e 2 assist in stagione, ma contro il Milan potrebbe arrivare un'ulteriore sterzata. Perché contro i rossoneri ha trovato il suo primo gol in Serie A, segnando nella partita che consacrò lui e Ribery a San Siro, e perché Castrovilli si riprenderà il posto a centrocampo dopo aver visto in tribuna la partita contro il Parma e dalla panchina quella contro il Benevento a causa di un infortunio patito nella sconfitta contro la Roma. Per il talento viola è l'ora di mettere la sesta, come marcia e come rete stagionale.