Da Kayode a Ikoné: le situazioni dei prestiti di proprietà della Fiorentina

Sono destinati a tornare a Firenze diversi giocatori in prestito la prossima estate. Nel focus di Firenzeviola.it si analizzano le singole situazioni dei giocatori di proprietà della Fiorentina, dalla situazione Michael Kayode, in prestito con diritto di riscatto al Brentford ma fin qui impiegato solo 30 minuti, fino a quella Jonathan Ikoné: il Como per riscattarlo dovrebbe versare 8 milioni ai viola, per adesso Jorko fa la riserva, minutaggio basso ma anche un gol un mese fa nel pari col Venezia - da allora soltanto 12 minuti in campo - e un biglietto di ritorno per Santa Maria Novella già prenotato, nonostante Fabregas l'avesse sponsorizzato a gennaio come potenziale crack.

