DA AMRABAT A RIBERY: SUONA LA CAMPANELLA VIOLA

La Fiorentina si è ritrovata quest'oggi per la prima volta al Centro Sportivo per iniziare a preparare la stagione 2019/2020. Il Coronavirus ha naturalmente portato a dover prendere precauzioni ulteriori rispetto al normale e quindi c'è stato bisogno di dedicare l'intera giornata ai tamponi, mentre già da domani inizieranno le sedute di allenamento che saranno, in attesa dello scoccare del T0, solo individuali.

Poche le novità, tante le conferme e quasi zero le sorprese. C'era molta attesa per l'approccio con il mondo viola di Sofyan Amrabat che si è mostrato molto disponibile con i tifosi, prestandosi anche ad un selfie con un bambino, e, per sua stessa ammissione molto contento di intraprendere questa nuova avventura. Ha iniziato il suo lavoro di team manager anche Simone Ottaviani che ha accompagnato all'entrata proprio l'ex centrocampista del Verona, unico volto nuovo per il momento di un mercato che stenta a decollare. A confermarlo è stato lo stesso direttore generale del club gigliato, Joe Barone, che ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it, ha dichiarato come per il momento di facce nuove non ce ne saranno, che si cercherà di cogliere le opportunità che si presenteranno, ma che le tempistiche sono lunghe e bisognerà anche e soprattutto saper attendere.

Per Franck Ribery invece dalla fine del campionato scorso ad oggi è cambiato ben poco visto che aveva finito dando il 100% ed allenandosi a pieni ritmi e così ha ripreso. Il francese infatti ha già iniziato a lavorare alla ricerca della migliore condizione fisica a testimonianza che la prossima stagione è deciso a dare il proprio contributo per tutto l'arco della Serie A, infortuni permettendo, sia sul piano qualitativo che sul piano caratteriale. Se fosse mai servito qualcuno che desse un esempio positivo da seguire, quel qualcuno è sempre l'instancabile Franck Ribery.

