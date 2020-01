CUTRONE, Il transfer è arrivato: domani ci sarà

È arrivato il tanto atteso transfer per Patrick Cutrone: secondo quando raccolto da Firenzeviola.it, nella mattinata di oggi la Fiorentina ha ricevuto l'atteso documento che mancava per poter impiegare in campo il nuovo attaccante, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dal Wolverhampton. Il numero 63 sarà dunque convocabile per la sfida di domani con la Spal e potrà scendere in campo nel caso in cui Iachini lo riterrà pronto.