CUTRONE CON CHIESA, IN MEZZO EYSSERIC, DIETRO CECCHERINI

Prima ancora del mercato la coppa Italia. Arriva anche Commisso stasera a Milano per la sfida all’Inter nel quarto di finale, ad attendere la vincente in semifinale c’è già il Napoli. I viola sono reduci dall’impresa interna con l’Atalanta quando in dieci contro undici Lirola firmò un successo esaltante, i nerazzurri dall’ampia vittoria su quel Cagliari che ha invece fatto saltare i nervi di Conte domenica scorsa. Iachini si è coperto il più possibile in sala stampa nascondendo le carte del centrocampo, per il resto ha regalato due indicazioni precise: portiere e sostituto dello squalificato Pezzella. Tra i pali toccherà ancora a Terracciano andato benissimo negli ottavi di finale, insieme a Milenkovic e Caceres ci sarà Ceccherini.

Confermato il modulo, e gli esterni Lirola-Dalbert, con Pulgar e Benassi Eysseric e Badelj si giocano la maglia da titolare. Il francese agirebbe nel ruolo ibrido di Castrovilli, il croato non è al meglio come ha più volte ricordato Iachini; tra i due sembrerebbe il francese quello in vantaggio nel ballottaggio. Davanti, poi, nuova staffetta Cutrone-Vlahovic con il primo dentro e il secondo in panchina pronto a entrare a partita in corso, accanto all'italiano c'è Federico Chiesa.

Nell’Inter spazio a Lautaro Martinez che sarà squalificato nelle prossime due sfide di campionato, insieme a lui Alexis Sanchez e Lukaku a riposo. L’interrogativo più grande riguarda però il destino di Eriksen: già stasera potrebbe esordire con la sua nuova maglia. Di sicuro Conte non ha molta scelta in mezzo viste le defezioni di Gagliardini e Brozovic, i tre saranno Sensi, Barella e il grande ex Borja Valero. Se a sinistra è confermato Young, a destra torna D’Ambrosio, davanti ad Handanovic rischia Skriniar non al meglio con il trio titolare formato da Godin, De Vrij e Bastoni.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, D’Ambrosio, Barella, Borja Valero, Sensi, Young, Lautaro, Sanchez

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano, Ceccherini, Milenkovic, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Eysseric, Dalbert, Chiesa, Cutrone