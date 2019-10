C.S. VIOLA: SARÀ IL PIÙ GRANDE D'ITALIA. ECCO PERCHÉ

A separarli c’è appena un ettaro di differenza, ovvero 10.000 m² di superficie. Eppure il nuovo centro sportivo della Fiorentina che sorgerà a Bagno a Ripoli tra due anni da oggi potrà fregiarsi ufficialmente del titolo di training center più grande d’Italia, per capacità persino maggiore di quello della Lazio a Formello, le cui dimensioni a livello di suolo calpestabile restano se pur di poco più ampie. La notizia è stata certificata questa mattina, quando presso gli uffici del notaio Vincenzo Gunnella a Firenze il club viola (alla presenza di Joe Barone e del legale viola Elena Covelli) hanno sottoscritto l’acquisizione dei sei ettari che mancavano all’appello per completare l’investimento per quella che in breve tempo è destinata a diventare la nuova casa della Fiorentina. Il totale dell’area in possesso del club, adesso, è di 25 ettari, ovvero 1 in meno rispetto a quelli sui quali la Lazio ha edificato la sua sede tra il 1995 e il 1997, alle porte di Roma.

E allora come mai quello viola, nonostante tutto, sarà il centro sportivo più grande d’Italia? Nel corso delle settimane che sono intercorse tra l’acquisto dei primi lotti di terreno appartenuti alla famiglia Guicciardini e quelli integrati oggi (rilevati dall’Immobiliare Veronica 84), la Fiorentina ha potuto verificare che se per area totale (comprendendo quindi boschi e terreni non sfruttati ma sempre di proprietà del club biancoceleste) quello della Lazio è il training ground più grande di tutta la Serie A e di conseguenza d’Italia, lo spazio che la società di Commisso destinerà al centro sportivo vero e proprio (uffici, campi, strutture ricettive, palestre, foresteria e piscine) sarà il più esteso in assoluto. Un vanto non da poco per la nuova proprietà, che in appena quattro mesi dall’insediamento a Firenze ha aumentato il proprio patrimonio immobiliare (per la verità pressoché inesistente per buona parte della quasi centenaria storia viola) e ha posto basi solide anche per la costruzione del nuovo stadio, che per stessa ammissione del sindaco Nardella potrebbe essere realizzato entro il settembre 2023.