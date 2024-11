CRESCITA, Ora la Viola è una delle big del campionato

Secondo Palladino, il segreto della Fiorentina risiede nelle motivazioni e nei valori umani della squadra, che si mostrano anche sul campo attraverso la compattezza e il supporto reciproco, come dimostrato anche a Como. Il tasso tecnico della squadra è migliorato rispetto all'anno scorso, e il merito va anche a Pradé per aver scelto Kean come centravanti, rivelatosi una mossa vincente nonostante i dubbi iniziali. Il rendimento dei giocatori è cresciuto, come evidenziato dalle ottime prestazioni di De Gea, Dodo, Comuzzo e Ranieri, che sono diventati pilastri del sistema di gioco di Palladino.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, oltre al miglioramento tecnico, alcuni giovani talenti come Comuzzo e Bove stanno emergendo con forza, mentre Adli e Cataldi hanno portato equilibrio e qualità al centrocampo. Kean, con 9 gol in campionato, sta dimostrando di essere un attaccante completo e determinato. Anche Beltran sta vivendo un ottimo momento, pronto a giocare un ruolo chiave nell’attacco, mentre Gudmundsson, nonostante un infortunio, potrebbe diventare una risorsa fondamentale. Il contributo di questi giocatori sta facendo crescere la Fiorentina, trasformandola in una vera "big" del campionato.