CORSI SU VLAHOVIC, Ci piace ma serve uno più...

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, nel lungo ed approfondito intervento di oggi ai microfoni di Garrisca al Vento!, trasmissione in onda ogni giovedì su RMC Sport e realizzata dalla redazione di FirenzeViola.it, ha anche spiegato le situazioni legate ai possibili ulteriori intrecci di mercato con la Fiorentina, ma nel senso di marcia opposto, in particolare sui nomi di Dusan Vlahovic e Cyril Thereau. Ecco le parole del numero uno empolese: "Il primo lo abbiamo valutato e anche se ci piace, ha delle caratteristiche diverse da quelle che cerchiamo. E' un attaccante più da area di rigore mentre noi dobbiamo cercare un calciatore che attacchi la profondità. Thereau è un giocatore forte però forse è un po' troppo esperto. E' un mercato difficile. Dovremo mettere dentro qualcosa per avere delle alternative anche al modulo che facciamo con l'arrivo di Iachini. Speriamo di essere nelle condizioni di rafforzare la squadra".

Per riascoltare l'intervento di Corsi, o comunque riviviere la puntata odierna di Garrisca al Vento!, basta cliccare QUI.