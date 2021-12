CORSA, RECUPERI E INSERIMENTI: A UN ANNO DI DISTANZA, UN NUOVO MARTINEZ QUARTA

Pur riuscendo a ruotare i giocatori a disposizione con continuità, nei primi mesi a Firenze di Vincenzo Italiano sono emersi alcuni elementi che, per caratteristiche tecniche e costanza di prestazione, sembrano essere imprescindibili per la Fiorentina che si sta man mano costruendo: uno di questi è Lucas Martinez Quarta, difensore centrale che, dopo un approccio che -a causa dei tre cambi di guida tecnica, degli scarsi risultati e del modo di giocare della squadra- è stato tutt’altro che agevole col calcio europeo, in questa stagione si è preso i gradi di titolare della difesa, formando una coppia di sicuro affidamento insieme a Nikola Milenkovic.

Provando a fare un raffronto con il Martinez Quarta visto un anno fa, le differenze sono enormi: a fine dicembre dell’anno scorso l’argentino aveva collezionato solo qualche comparsata in campionato (appena 140 minuti in campo in tre mesi ed un’espulsione diretta rimediata con la Roma), mentre nel solo girone d’andata di questa Serie A il Chino è sceso in campo per 1.131 minuti (circa 300 in meno di quanto fatto nell’intera annata 2020/21). L’aumento dell’impiego del classe ’96 va di pari passo con la crescita nelle prestazioni fornite: già nella coda dello scorso campionato Quarta si era imposto a suon di buone prove, ma col cambio di modulo ed il passaggio alla difesa a quattro, il sistema difensivo progettato da Italiano si è cucito al meglio alle sue caratteristiche.

In una linea difensiva aggressiva e votata a risalire il campo più che ad arretrare, il dinamismo e l’aggressività dell’ex River permettono ad Italiano di interpretare al meglio la sua idea di calcio: Quarta, che l’anno scorso sembrava a tratti troppo irruento negli interventi, ha avuto bisogno di un anno e mezzo per smussare caratteri troppo spigolosi del suo gioco, ma adesso si presenta come uno dei difensori più abili nell’anticipo di tutta la Serie A. Sono 131 i recuperi compiuti da Martinez Quarta, che con Milenkovic (addirittura 161 recuperi) costituisce una delle coppie difensive migliori in questo fondamentale. Ma a differenza del serbo, l’argentino diventa prezioso anche grazie alle sue avanzate palla al piede; sono circa 4 le azioni in progressione palla al piede compiute a partita (in questa classifica è tra i migliori del campionato), una specialità in cui esalta la sua esplosività ma anche la capacità in conduzione che aveva spinto il suo ex tecnico Gallardo ad utilizzarlo da mediano.

Il miglioramento di Quarta passa anche dal suo spiccato atletismo: il numero due viola è il calciatore che ha percorso in media più km a partita per la squadra di Italiano (10.620 a gara). Oltre ai dati ed alle caratteristiche tecniche, il Chino è parte attiva di quell'anima sudamericana che sta rilanciando la Fiorentina nell'ultimo periodo; il 2022 potrebbe essere l’anno della conferma per un calciatore già protagonista con la nazionale argentina che, se continuerà a migliorare a questi ritmi, si assesterà ai livelli dei migliori difensori del campionato italiano.