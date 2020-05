CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

Il calcio europeo sta affrontando la crisi dovuta al Coronavirus e le singole Federazioni si interrogano sulle decisioni da prendere. Queste le notizie principali relative ai campionati extra Serie A.

LIGA: "Torna la Liga!". L'annuncio è arrivato ieri dal premier spagnolo Pedro Sanchez e la notizia ovviamente ruba la scena su tutti i quotidiani sportivi del paese. A cominciare da Marca, che apre con questo titolo e spiega come il derby di Siviglia potrebbe aprire il calcio spagnolo 2.0 venerdì 12 giugno. Stesso titolo anche su As, che però non si esprime sulla data della prima partita e parla, più in generale, della settimana tra l'8 e il 14 giugno per la ripartenza. Da Barcellona. Spostandoci in Catalogna, non cambia il titolo. "Vuelve LaLiga", sì, torna la Liga ed è ufficiale. Così si legge su Sport, che spiega come la prossima settimana la lega deciderà la data esatta e stilerà il calendario definitivo. "Sì alla Liga", si legge invece in prima pagina su Mundo Deportivo, che poi presenta il piano per completare le 11 giornate di campionato rimanenti.

PREMIER: In Premier League sono stati trovati due nuovi casi di Coronavirus. Dal comunicato ufficiale si apprende che dal secondo round di test eseguiti martedì, giovedì e venerdì, su 996 tra giocatori e lo staff dei club del campionato inglesi soltanto in due sono risultati positivi al COVID-19 in due club diversi. Nel primo round di test della scorsa settimana invece erano stati trovati ben sei positivi su 748 persone analizzate. La Federazione inglese ha comunicato che i diretti interessati sono già stati messi in quarantena e dovranno restare in isolamento per i prossimi sette giorni. I nomi dei due positivi non sono stati resi noti.

BUNDESLIGA: Ansgar Schwenken, presidente della DFL, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bild circa la prossima stagione e la finestra di mercato al termine di questo campionato di Bundesliga: "Se questa annata terminerà entro il 30 giugno, la finestra di mercato può aprirsi normalmente il 1° luglio. Stiamo discutendo con gli altri campionati, oltre che con FIFA e UEFA, perché è importante che il mercato dei top 5 campionati termini nello stesso periodo".

LIGUE 1: In Francia non si placano le polemiche per la sospensione dei campionati di calcio, soprattutto da parte di quei club che dovranno ancora disputare gare ufficiali a livello internazionale. Tra questi c’è il Lione, che inevitabilmente sarà danneggiato dal dover giocare in Champions League contro la Juventus senza altre gare ufficiali nelle gambe. Il club francese oggi su Twitter si è complimentato con LaLiga per la decisione di ripartire e sotto il tweet è apparso un commento del presidente Jean-Michel Aulas: “E se finalmente risolvessimo il più grande errore nel calcio francese? Chi beneficia di questo storico errore di fermare il calcio solo in Francia?”, ha scritto.