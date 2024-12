CORI VLAHOVIC, Viola salvi perché 'il 30%', ma scatta la multa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'interruzione della partita Juventus-Fiorentina dopo appena sei minuti di gioco per cori razzisti nei confronti di Dusan Vlahovic costa cara alla Fiorentina che dovrà pagare una maxi multa di 20mila euro (oltre a un'altra di 2mila per il lancio di una moneta in cmapo). Ma la tifoseria viola ha rischiato di non poter andare a Monza per la prossima trasferta della Fiorentina visto che il dipartimento della pubblica sicurezza aveva chiesto alle prefetture di alcune città di vietare la trasferta di alcune tifoserie appunto, tra cui quella viola. Ma il giudice sportivo motivando la multa fa anche capire che la tifoseria coinvolta era il 30% che non c'è stata reiterazione dopo l'interruzione e che non era così chiaro da dove venisse il coro.

