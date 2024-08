CONFERENCE, Puskas-Fiore in chiaro: ecco dove seguirla

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina si prepara ad affrontare il primo crocevia della stagione: per il match di ritorno dei playoff di Conference League contro la Puskas Akademia allerta massima e divieto di rifare gli errori di sette giorni fa. E come una settimana fa, per i tifosi viola ci sarà l'opportunità di seguire Biraghi e i suoi da casa, senza bisogno di un abbonamento: Puskas Akademia-Fiorentina sarà infatti trasmessa in chiaro su Tv8, oltre che su SkySport per gli abbonati. Ricordiamo inoltre che su Radio FirenzeViola potrete seguire tutte le emozioni del match con ampio pre-partita, post-gara ma soprattutto la cronaca della gara affidata al nostro Tommaso Loreto.