CONFERENCE, In 9mila al Franchi: 150 gallesi in arrivo

Che la Conference League, almeno in queste prime fasi, non attiri più di tanto il pubblico fiorentino è un dato di fatto.

E un'ulteriore di prova di questo distacco lo avremo anche giovedì sera: complice la capienza contingentata per i lavori di ristrutturazione e l'appeal di un avversario (i gallesi del New Saints) non certo da notte dei sogni, il Franchi alla prima di Conference sarà semi-deserto, condizione a cui i viola si sono abituati in tre anni di frequentazione con la terza coppa Uefa: attesi per adesso circa 9mila spettatori (la maggior parte dei biglietti, circa 6500, venduti tramite il pacchetto di mini-abbonamenti per le tre gare casalinghe del girone), mentre il settore ospiti sarà 'colorato' da circa 150 tifosi provenienti da oltre Manica per un colpo d'occhio tutt'altro che da sogno.