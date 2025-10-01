"Conference come obiettivo chiaro": ecco la conferenza di Pioli

vedi letture

Vigilia della prima giornata della fase campionato di Conference League in casa Fiorentina. A un giorno dalla gara contro il Sigma Olomouc (in programma domani allo stadio Artemio Franchi alle ore 21) il tecnico viola Stefano Pioli ha preso la parola dal media center del Viola Park per introdurre tutti i temi legati alla gara contro i cechi.

Cosa rappresenta la Conference League e questo primo impegno della competizione in questa fase delicata della Fiorentina?

"La Conference rappresenta un obiettivo che ci siamo prefissati da inizio stagione: va affrontata al meglio e al massimo. E' un'opportunità per iniziare al meglio il girone".

Chi giocherà domani? Sono previste rotazioni rispetto all'undici-tipo del campionato?

"La squadra saprà solo domani mattina chi giocherà; stanno tutti bene tranne Sohm che ha un problema, ha una fascite plantare. Deciderò domani, ho allenato tutti nei doppi ruoli".

Oggi ridirebbe ancora che la Fiorentina deve puntare alla Champions League?

"Non è stata mal interpretata quella frase: io son stato chiamato qua per alzare il livello e questo resta un obiettivo. E' vero che non ci siamo riusciti fin qui ma credo in quello che facciamo e sono certo che tirerò fuori i nostri valori. Io ho sbandierato ai quattro venti i nostri obiettivi ma dobbiamo anche assumerci la responsabilità di quello che vogliamo fare per crescere. Sono fiducioso che a fine stagione potremo essere soddisfatti di quanto svolto".

Come si sente? Dopo la gara col Pisa l'abbiamo vista delusa...

"Ero deluso dal risultato perché volevamo vincere: abbiamo costruito tante soluzioni dove potevamo essere più concreti e vincere. Sto bene, poi è chiaro che so cosa voglia dire allenare la Fiorentina ma non è questa la partenza che volevamo. Andiamo avanti con fiducia, credendo in quello che facciamo. Verremo fuori da questo momento delicato: in tutte le stagioni ci sono momententi così, fatti di errori e insoddisfazioni. Sono sicuro di avere a disposizione un gruppo di qualità e respionsabile che è pronto a commettere meno errori di prima".

La società l'ha confermata pubblicamente: cosa pensa?

"Il rapporto col club e col presidente, che sento tutte le settimane, è un rapporto di confronto continuo per trovare soluzioni e fare meglio. Il mio destino è legato ai risultati ma io lavoro con grande fiducia e volontà, come sempre".

CLICCA QUI PER TUTTE LE PAROLE DI STEFANO PIOLI