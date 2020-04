CON I DUBBI DEL CASO

In una delle ultime assemblee, nello specifico per dibattere l'annosa questione dei diritti televisivi, la Lega si era espressa all'unanimità. Più o meno lo stesso è avvenuto ieri, in un nuovo summit, nel quale la Fiorentina ha però chiarito ti tenere bene di conto il rischio di influenzare la prossima stagione. Di fatto il parere in questione riguardava la ripresa degli allenamenti, che se non dovesse essere fissata per il 4 maggio comunque slitterebbe di qualche settimana. Dunque poteva realmente esserci unità d'intenti, ma più che ci si avvicina la data in questione e più che il fronte sembra perdere compattezza.

Così se i vari Cellino o Ferrero sono tornati a parlare di una stagione falsata e di un campionato da terminare tante altre società, Fiorentina inclusa, si preparano comunque alla ripresa degli allenamenti, poi si vedrà. E' chiaro che per tutti, forse anche per i più integralisti della ripresa, l'eventuale ritorno in campo a giocare rappresenti una vera e propria incognita, ed è chiaro al tempo stesso che le prime risposte non potranno che venire dal Governo.

Così nell'attesa tanto vale provare a tenere di conto il futuro, leggere alla voce mercato. Anche in casa viola, a dispetto dello stop prolungato, molto si sta già facendo, e non solo per le voci sempre più insistenti su Chiesa e su quel Castrovilli sul quale tuttavia la società non è disposta nemmeno ad ascoltare. D'altronde che si torni in campo o no il domani andrà comunque ricostruito e per Commisso l'intento di tornare in alto non è discussione. Di certo non come un finale di campionato che si porta dietro soprattutto una marea di dubbi.