COMMISSO, V. Park? Lì spero a giugno la 1ª squadra

Oggi il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato a margine di un incontro presso Palazzo Vecchio a Firenze con alcuni studenti americani che inizieranno a studiare in città in questi giorni. Queste le sue dichiarazioni sul Viola Park: "Vediamo cosa succede, io voglio lì la prima squadra da maggio o giugno". CLICCA QUI per leggere tutte le dichiarazioni.