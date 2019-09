COMMISSO, STADIO? PENSAVO FOSSIMO PIÙ AVANTI COL LAVORO

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato dal centro di Firenze, intercettato dai media presenti tra cui FirenzeViola.it: "Nessuna novità, stamani sono stato alla Mercafir e si continua a lavorare. Non so se si farà lì lo stadio, siamo al principio di questo percorso. L'unica cosa che posso dire è che credevo che le cose fossero più semplici, ma anche che qualcosa di definitivo fosse stato già fatto, e invece non è così. Sono stato anche alla soprintendenza, ma non solo per lo stadio, pure per il centro sportivo".

Incontro con il ministro Franceschini? "Non so".

Centro sportivo? "Stiamo parlando"

Ritorno in USA: "Torno mercoledì".

Che soddisfazione per le partite della Fiorentina nel fine settimana? "Mi hanno reso orgoglioso. Prima la quasi vittoria contro la Juventus, poi le ragazze e anche i ragazzi. Hanno fatto tutti benissimo".