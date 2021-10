COMMISSO, Stadio, non spenderò soldi: il Comune...

Uno degli argomenti che nel corso della giornata di oggi ha riscosso maggiore intreresse sulle pagine di Firenzeviola.it sono state le parole pronunciate da Rocco Commisso nell'ambito di una tavola rotonda organizzata dal Financial Times con tutti i presidenti americani delle squadre che militano nei più importanti campionati d'Europa. Questa la risposta di mister Mediacom a proposito del tema stadio: "Se lo stadio sarà costruito? Non da me. La città sta cercando di trovare i soldi per ristrutturare lo stadio esistente. Lo farà il Comune e lo affitterà, almeno per il momento. Quindi lo stadio non sarà di proprietà della Fiorentina e io non ci spenderò dei soldi. Il problema è che le regole non valgono per tutti. E questo ha falsato la classifica finale dello scorso campionato di Serie A”.

