COMMISSO, Soldi non sono un problema: l'ho dimostrato

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Rocco Commisso è tornato sui temi principali di casa Fiorentina. Il presidente l'ha fatto in mattinata tramite una lettera scritta e pubblicata dal club viola, articolata in 10 punti. Di seguito uno spezzone:

Penso, per questa ragione, che gli attacchi ricevuti dai nostri dirigenti che si occupano di mercato siano fuori luogo. Seppur la nostra rosa avesse avuto necessità di rinforzi non significa che il Club avrebbe dovuto lanciarsi in operazioni "spericolate" che, ricordo, non danno in ogni caso, mai, nessuna garanzia di successo".

Spendere per spendere non è quanto ritengo sia corretto fare per la Fiorentina, per il suo presente e per il suo futuro. In ogni caso noi siamo quelli che in assoluto, in soli 5 anni, abbiamo speso di più di qualsiasi altra precedente Proprietà Viola. Mi viene sempre rinfacciato l'aver detto che "¡ soldi non sono un problema", è vero, i soldi non sono un problema, e l'ho dimostrato investendo da giugno 2019, compreso il Rocco B. Commisso Viola Park che rimarrà per sempre la casa della Viola, più di 430 milioni nella Fiorentina, ma ripeto, sono io a decidere com'è meglio impiegare le risorse a nostra disposizione.

