COMMISSO, Il suo in bocca al lupo telefonico a Bove

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Presidente Commisso ha parlato con Edoardo, lo ha sentito molto bene, gli ha mandato un grosso bacio ed un forte in bocca al lupo. Il Presidente gli ha detto anche che lo aspetta presto in campo insieme a tutti, di riguardarsi e di guarire in fretta. Il presidente, come aveva raccontato lo stesso dg Ferrari oggi, non era riuscito ancora a parlare con il giocatore che si trovava in una camera dove non poteva avere il telefono.